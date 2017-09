«Ich weiss es nicht. In der Schweiz haben wir ziemlich viele Tiere und darunter auch ein paar Ziegen», sagt Roger Federer (36) vor den US Open, als ihn ein Kind fragt, wieso man ihn eigentlich Goat nenne. Das war natürlich gelogen, denn Federer weiss genau, was es mit diesem Ausdruck auf sich hat, der seit Rafael Nadals drittem Erfolg in New York wieder in aller Munde ist. Goat steht im englischen Sprachraum nicht nur für «Ziege», sondern dient auch als Akronym für die Bezeichnung nach dem Grössten der Geschichte, dem «Greatest of all Time». In diesem Fall geht es um die Frage, wem denn nun dieser Beiname eher zusteht: Roger Federer oder Rafael Nadal (31).

Selbst wenn bloss nackte Zahlen und Fakten als Richtwert herangezogen werden, ist es kaum möglich, diese Frage abschliessend zu beantworten, zumal Federer und Nadal ihre Karrieren noch nicht beendet haben. Zwar hat der Schweizer noch in allen Statistiken die Nase vorne. Er führte während 302 Wochen die Weltrangliste an, der Spanier nimmt am Montag die 146. Woche an der Spitze in Angriff. Federer gewann bisher 19 Grand-Slam-Titel, Nadal stemmte bei den US Open zum 16. Mal eine Major-Trophäe in die Höhe. Doch Federer ist auch knapp fünf Jahre älter als sein Antipode.

Toni Nadals gewagte Prognose

Federers und Nadals Karrieren im gleichen Alter zu vergleichen? Eine reizvolle Spielerei, mehr nicht. Eine aber, die zeigt, dass der Schweizer die Nase überall leicht vorne hat. So hatte er 2012, im Jahr, in dem er sein 31. Altersjahr vollendete, 17 Grand-Slam-Titel gewonnen, und damit einen mehr als Nadal. Daraufhin folgte aber eine fünfjährige Dürreperiode, die erst im Januar bei den Australian Open endete. Derzeit ist nur schwer vorstellbar, dass Nadal in den nächsten Jahren leer ausgehen wird, was die Diskussionen um das «Ziegen-Prädikat» zusätzlich befeuert. «Wir werden die 19 Titel von Federer erreichen», sagt Nadals Onkel und scheidender Trainer Toni, nachdem sein Schützling erstmals seit Januar 2014 wieder ein Turnier auf einem Hartbelag hat gewinnen können.