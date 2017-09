Herr Heusler, was genau darf man von Ihnen in Ihrer neuen Funktion bei Sm’Aesch Pfeffingen erwarten?

Bernhard Heusler: Mein Mitwirken bei Sm’Aesch Pfeffingen ist kein Job, sondern ein ehrenamtliches Engagement, wie es von vielen Menschen tagtäglich für den Sport in der Region erbracht wird. Ich will Werner Schmid, Gründer, Träger und gute Seele des Klubs, unterstützen bei der Führung des Vereins. Und wenn zudem mein Netzwerk bei der Akquisition von Sponsoren hilft, dann ist das auch gut.

Ist Sm’Aesch Pfeffingen für Sie ein Ersatz für den FCB?

Nein. Ich werde keine Ziele vorgeben oder die Hauptverantwortung übernehmen, auch wenn ich als Verwaltungsrat an der Führung des Klubs teilhabe. Zur sportlichen Leitung des Teams werde ich eine viel grössere Distanz haben als beim FCB, aber sicher – wenn gefragt – mein Verständnis von der Führung eines Hochleistungsteams einbringen. Primär wollen wir unterstützend helfen, wenn es darum geht, die zwei so hervorragend aufgebauten Bereiche «Breiten- und Spitzensport» im Frauen-Volleyball in der Region zu erhalten.

Erzählen Sie uns, wie Ihr Engagement überhaupt zustande gekommen ist.

Werner Schmid ist auf Marc Troxler und mich zugekommen mit der Frage, ob wir uns ein Engagement für «seinen» Verein vorstellen könnten. Marc Troxler unterstützt seit Jahren Sm’Aesch Pfeffingen. Ich habe ihn als Menschen wie treuen Fan des FCB kennen und sehr schätzen gelernt. Er war nicht nur bei quasi allen Auswärtsreisen des FCB in Europa dabei, sondern stand mir in schwierigeren Momenten meines Präsidiums immer wieder mit wertvollem Rat zur Seite. So hatte er 2009 sanft Druck gemacht, als es darum ging, Alex Frei zurück nach Basel zu holen, und hat zuletzt als Mitglied des Gremiums bei der Vorprüfung des Konzepts der neuen FCB-Führung mitgewirkt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und natürlich mit Patron Werner Schmid, ohne dessen aufopferungsvolles Engagement es Sm’Aesch Pfeffingen so nicht gäbe.