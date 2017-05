«Mit einer solchen riskanten Strategie braucht man jemanden, der die auch perfekt umsetzen kann. Und mit Pascal haben wir einen solchen Fahrer», lobte ihn Saubers Chefstrategin Ruth Buscombe nach dem Rennen.

Auch am Sonntag in Monaco braucht es wieder eine gute Strategie. Auf dem engen, technisch anspruchsvollen Stadtkurs im Fürstentum ist das Überholen schwierig. Auch die neuen, deutlich breiteren Autos werden ihren Teil dazu beitragen. Wehrlein sieht sich für die hohen Anforderungen an die Fahrer in Monaco gewappnet: «Man muss sich auf wenige Millimeter an die Streckenbegrenzung heranwagen – diese Art von Herausforderung mag ich.»

Neue Teile in Monaco

Wehrleins Zuversicht wird gestärkt durch die neuen Teile, die Sauber in Monaco erstmals zur Verfügung stehen. Saubers C36 erhält einen neuen Unterboden – Verbesserungen also in dem Bereich, der Wehrlein in Russland ein solch miserables Wochenende beschert hatte. Auch neue Aero-Teile sollen das langsamste Auto im Feld schneller machen.

Wehrlein spricht von einem «Schritt nach vorne» und hegt schon grosse Ambition für den Rest der Saison: «Ich denke, das Team hat alles, um ein starkes Mittelfeldteam zu sein und um die Plätze vier oder fünf in der Teamwertung zu kämpfen.» Sollte Sauber mit Wehrlein in Monaco wieder in die Punkte fahren, rückt dieses Ziel immer näher.