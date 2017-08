«Auf die Zähne beissen»

Bobpilotin Sabina Hafner (33) möchte in Pyeongchang ihre dritten Olympischen Spiele erleben – um Geld für ihren Traum zu sparen, wohnt die Ingenieurin wieder bei ihren Eltern.

von Simon Häring

Ungewissheit und Langeweile sind derzeit ständige Begleiter von Sabina Hafner. Die Baselbieter Bobpilotin befindet sich mitten im Aufbautraining für die Olympia-Saison. Weil die Elektroingenieurin Halbprofi ist und zu 40 Prozent in Winterthur an der Fachhochschule arbeitet, sind Trainingslager im Ausland nicht möglich. Dort, wo Vergleiche mit der internationalen Konkurrenz auf sie warten würden. «Zudem ist die nationale Konkurrentin Martina Fontanive verletzt, das macht es schwierig. Wir sind schon etwas nervös», sagt die 33-Jährige.

Erst im Oktober auf Eis

Bis sie im Oktober in Oberhof erstmals in den Eiskanal kann, legt sie neben der Arbeit 15 bis 20 Stunden pro Woche im Kraftraum die Basis für ihren Olympia-Traum: Krafttraining, Sprungtraining, Sprinttraining. «Das klingt nach wenig, aber bei der Schnellkraft musst du auf die Qualität schauen und darauf achten, dass du nicht in ein Übertraining läufst.» Das kann einsam sein, «denn wir sind zwar ein Team, aber wir trainieren alle für uns.» Jeweils Ende Monat fährt Hafner für vier Tage mit ihrem Firecracker-Team nach Italien zur Eis-Startanlage von Cesna. In der Schweiz bildet Andermatt eine wichtige Trainingsbasis.

Dass Hafner mit den Rebsamen-Schwestern und Näf gleich auf drei Starterinnen zählt, hat einen Grund. Sie muss in den ersten fünf Weltcup-Rennen zweimal in die Top 8 fahren, um die Selektionskriterien von Swiss Olympic zu erfüllen. «Gelingt das nicht, könnte es sein, dass ich bis Pyeongchang müde bin. Bei den Anschieberinnen kann ich das verhindern, weil wir tauschen können. So kann ich auch einmal eine nach Hause schicken», sagt Hafner, die 2006 bei den Olympischen Spielen in Turin Zehnte wurde und vier Jahre später in Vancouver einen 12. Rang erreichte. Nach einem kurzen Abstecher zum Skeleton hat Hafner damals ihre Karriere beendet. «Ich war müde von den zehn Jahren Spitzensport, dem sportlichen und finanziellen Druck und auch ein wenig frustriert. In der Schweiz ist der Sport nur ein Nebenjob. Wenn du sagst, du seist Sportler, fragen viele: Und was machst du beruflich?» Stattdessen trieb sie ihr Studium voran, das sie im Juli mit dem Bachelor abschloss. «Eine offene Baustelle weniger.» Denn daneben ist Hafner weiter mit der Suche nach Sponsoren beschäftigt. Eine Saison verschlingt gegen 50 000 Franken. Auch deswegen ist Hafner zurück in ihr Elternhaus nach Liestal gezogen. «Ich bin ja nicht so oft zu Hause, da kann man anderthalb Jahre durchbeissen.»

Im Juni 2016 packte sie wieder das Rennfieber, auch mit der Aussicht auf die dritten Olympischen Spiele. Sie gewann drei von fünf Europacup-Rennen und stieg damit im Eilverfahren wieder in den Weltcup auf. Ihr spielte dabei die grosse Erfahrung in die Karten: «Ich habe mit 18 Jahren angefangen und über 1000 Fahrten absolviert», sagt Hafner, 34 davon auf der Olympia-Bahn in Pyeongchang. Dort gelang ihr mit Rang 10 im letzten Rennen der letzten Saison auch ihr bestes Resultat.

«Das stimmt mich zuversichtlich, dass der Traum in Erfüllung gehen kann.» Auch die ersten Eindrücke aus Südkorea befeuern Hafners Enthusiasmus. «Hammer! Die Menschen sind sehr herzlich. Es ist eine spannende Kultur. Für uns Schweizer speziell ist die Hierarchie. Wenn einer oben sagt, du darfst irgendwo nicht rein, kommst du nicht rein. Keine Chance», sagt Hafner. Die Olympia-Bahn bezeichnet sie als technisch herausfordernd. «Man muss es einfach laufen lassen und manchmal eben den Arsch zusammenkneifen», sagt sie lachend. «Um Geld zu sparen, haben wir viele Esswaren mitgenommen, selber gekocht und das Essen dann mit Sösseli verfeinert», sagt Hafner. Sie habe das genossen, Rahel Rebsamen weniger. «Sie verträgt scharfes Essen nicht so gut.» Bei den Olympischen Spielen wird das kein Problem sein, «da hat es ja internationale Küche. Sie wird also nicht verhungern».

Sieben Kilos schwerer

Für Hafner, die im Vergleich zu ihrer ersten Karriere sieben Kilogramm mehr auf die Waage bringt und sich damit Vorteile beim Start verspricht, beginnt der lange Weg nach Südkorea erst im November und am anderen Ende der Welt. Die beiden ersten Weltcup-Rennen finden im November in Lake Placid und Park City statt. Bis sie mit dem 330 Kilogramm schweren Schlitten und Tempi von gegen 155 Kilometern in der Stunde wieder den Kick im Eiskanal erleben darf, bleiben Ungewissheit und Langeweile die treusten Begleiter. Aber, wie sagt Hafner selber, «dafür kann man auch einmal anderthalb Jahre auf die Zähne beissen».