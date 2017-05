Die 10er-Liga im herkömmlichen Sinn hat ausgedient. Da gibt es in der Challenge League Teams wie Zürich, Servette, Xamax und Aarau, die nach oben drängen. Doch die Durchlässigkeit ist zu sehr beschränkt. Nur einer von zehn steigt auf. In Italien sind es drei von 20. Wenn die SFL schon Super-League-ähnliche Zustände fordert, müsste zumindest die Durchlässigkeit erhöht werden. So, wie es läuft, verführt die Liga zu Fantastereien.

Nehmen wir das Beispiel FC Schaffhausen. Nun haben die Schaffhauser ein neues Stadion. Ohne Schnickschnack und nicht allzu gross. Aber doch mit Platz für 8000 Zuschauer und beheizbarem Kunstrasen. Doch die Schaffhauser haben dieses Stadion nicht für die nächsten 30 Jahre Challenge League gebaut. Sie haben es gebaut, um bei einem allfälligen Aufstieg in die Super League die Anforderungen zu erfüllen. Zur Stadioneröffnung, einem Derby gegen Winterthur, kommen 7727 Fans in den LIPO Park. Der FC Schaffhausen gewinnt. Und er gewinnt auch vier der fünf folgenden Heimspiele und ist die erfolgreichste Mannschaft der Liga. Aber zuletzt wollen nur noch 1736 Fans die Partie gegen Servette sehen. Wenn die Super League nicht aufgestockt wird, Schaffhausen über Jahre in der Challenge League gefangen ist, droht der Kollaps, sobald erste Sanierungen am Stadion bezahlt werden müssen.

Die Liga muss für einen Druckabfall in der Challenge League sorgen. Das tut sie am besten über eine Aufstockung der Super League. Das wiederum bedingt die Bereitschaft der Swiss Football League, in der Challenge League auch semiprofessionelle Strukturen zuzulassen. Die Traumfabrik steht nicht in Wohlen, sondern dort, wo sie hingehört: in Hollywood. Und das, was wir bei 200 statt der von der Liga geforderten 500 Lux sehen, ist die ungeschminkte Wohler Wirklichkeit. Oder wie die weidenden Kühe neben Le Monts Heimstätte in Baulmes ein Stück Schweizer Fussball-Realität.