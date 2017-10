«Wenn man mir das am Tag der Auslosung gesagt hätte, dann hätte ich das unterschrieben.» Raphael Wicky spricht die Ausgangslage vor dem Spiel gegen ZSKA Moskau an. Den Baslern bietet sich die Chance, sich bereits nach vier Spielen der Champions-League-Gruppenphase für die Achtelfinals zu qualifizieren. Und damit so früh wie noch nie.

Vorausgesetzt, dass Manchester United gegen Benfica punktet. Denn ZSKA Moskau könnte mit zwei Siegen in den zwei letzten Spielen zwar punktemässig an Basel herankommen, würde nach den beiden verlorenen Direktbegegnungen gegen den FCB den Kürzeren ziehen.

Man habe sich diese «unglaublich gute Ausgangslage», wie Wicky sie nennt, erspielt und erkämpft. «Wir sind froh darüber. Das ist eine sehr, sehr schwierige Gruppe mit qualitativ guten Teams.» Aber: «Es ist noch nichts erledigt oder erreicht. Wir wollen gar nicht zu viel antizipieren. Vor allem auch, weil wir nur beeinflussen können, was hier in Basel, nicht aber was in Manchester, passiert.»

Fakt aber ist, dass der FCB mit einem Sieg und damit insgesamt neun Zählern so gut wie noch nie dastehen würde nach vier gespielten Runden.