Erst letzte Woche war Muntari in die Schlagzeilen auf dem Apennin geraten. Der Ghanaer hatte vom Disziplinarausschuss der italienischen Serie A wegen eines «nicht regulären Verhaltens» eine Ein-Spiel-Sperre erhalten, nachdem er in der Partie bei Cagliari Calcio (0:1) aus Protest gegen rassistische Beleidigungen das Spielfeld vor dem Schlusspfiff verlassen hatte. Die Sperre wurde später aufgehoben.

Italiens Verbands-Chef Carlo Tavecchio setzte sich vehement für Muntari ein. Allerdings: auch dieser war in Bezug auf Rassismus schon kräftig ins Fettnäpfchen getreten.

«In England schaut man sich Spieler genau an, wenn sie kommen. Sie müssen Lebenslauf und Stammbaum vorzeigen. Wenn sie Profis sind, dürfen sie auch spielen. Bei uns bekommen wir einen Opti Poba, der vorher Bananen gegessen hat und dann plötzlich in der ersten Mannschaft von Lazio spielt», hatte er 2014 gesagt und sich in die Debatte über Konsequenzen aus Italiens WM-Vorrunden-Aus für eine stärkere Regulierung des Zustroms ausländischer Spieler ausgesprochen. Die Europäische Fussball-Union (Uefa) sperrte Tavecchio anschliessend für sechs Monate.

Benatia und Muntari nicht die ersten Opfer

Auch der gebürtige Berliner Kevin-Prince Boateng wurde Opfer von rassistisch motivierten Angriffen. Am 3. Januar 2013 hatten Fans des Viertliga-Klubs Pro Patria während eines Testspiels gegen den AC Mailand Boateng so lange provoziert, bis der Ghanaer in der 26. Minute entnervt den Platz verliess und seine Teamkollegen ihm anschliessend folgten.

Kevin-Prince Boateng verlässt nach rassistischen Beleidigungen den Platz: