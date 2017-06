Matthias Glarner hatte bein seinem Unfall sehr viel Glück. Das weiss er selbst. Über sein Management lässt der Schwingerkönig ausrichten: «Ich bin froh, dass die Operationen plangemäss verlaufen sind. Ich bin mir auch bewusst, dass ich sehr viel Glück gehabt habe.»

12 Meter war der 31-Jährige am Dienstagmorgen von einer Gondel in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei zahlreiche Brüche zugezogen. Eine vordere Beckenringsprengung und eine schwere Sprunggelenksverletzung wurden diagnostiziert und noch am Abend operativ behandelt.

Professor Klaus Siebenrock vom Inselspital sagt in einer Medienmitteilung: «Das Becken hat sich ohne Probleme mit einer Platte und Schrauben stabilisieren lassen. Das Sprunggelenk konnte ebenfalls mit 2 Schrauben stabilisiert werden. Es fand sich im Sprunggelenk jedoch ein grösserer Knorpeldefekt (1.5 x 1.5 cm) welcher durch eine Knorpelersatzplastik gedeckt wurde.»

Glarner sagt: «Am besten ist es, wenn ich mir gar nicht allzu viele Gedanken mache, was noch hätte passieren können.» In der Tat hätte der Absturz weit folgenschwerer ausgehen können.

Wie lange der König ausfallen wird und ob er überhaupt wieder ins Sägemehl zurückkehren wird, ist unklar. Er selbst sagt einzig: «Ich möchte allen für die sehr grosse Anteilnahme danken.»

Management: Glarner war gesichert

Das Management des Schwingerkönigs betont in der Medienmitteilung zudem, dass Matthias Glarner für Arbeiten auf Masten und Gondeln eine entsprechenden Ausbildungen und Qualifikationen habe. «Bei den gestrigen Arbeiten und dem damit verbundenen Fotoshooting trug Matthias Glarner seine persönliche Sicherheitsausrüstung (PSA) und war demzufolge korrekt gesichert.» Was genau zum Unfall geführt habe, werde nun abgeklärt. Gemäss der Kantonspolizei Bern sind die Ermittlungen im Gang.

Ergebnisse aber erst in den nächsten Tagen zu erwarten. (nch)