2 von 4 Spielen

Zwei von vier Spielen gegen die Schweiz hat Nordirland gewonnen. Eine Partie endete Unentschieden, eine mit einem Sieg für Schweiz. Die letzte Direktbegegnung fand als Testspiel am 18. August 2004 in Zürich statt und endete 0:0. 1964/65 duellierten sich die Teams in der Qualifikation für die WM 1966. Die Schweiz siegte zu Hause 2:1 und unterlag auswärts 0:1. Die Nati durfte als Gruppensieger an die WM.

3 WM-Endrunden

3 WM-Endrunden hat Nordirland bisher erreicht: 1958, 1982 und 1986. Die Schweiz war bereits 10-mal dabei (zuletzt dreimal in Serie). Seit 2004 fanden gar sieben der letzten acht grossen Turniere mit der Nati statt. 2016 war Nordirland erstmals an einer EM dabei, schaffte es wie die Schweiz ebenfalls, die Gruppenphase zu überstehen (0:1 im Achtelfinal gegen Wales). In der Weltrangliste belegt Nordirland

Rang 23, die Schweiz Rang 11.

7 Mal keinen Gegentreffer

Mal kassierte Nordirland in der WM-Quali kein Tor – Rang 2 mit 19 Punkten hinter Deutschland.

Tschechien - Nordirland 0:0

Nordirland - San Marino 4:0

Deutschland - Nordirland 2:0

Nordirland - Aserbaischan 4:0

Nordirland - Norwegen 2:0

Aserbaischan - Nordirland 0:1

San Marino - Nordirland 0:3

Nordirland - Tschechien 2:0

Nordirland - Deutschland 1:3

Norwegen - Nordirland 1:0

3 Tore von Kyle Lafferty und Josh Magennis

Je 3 Tore gelangen Kyle Lafferty und Josh Magennis für die Nordiren jeweils in der WM-Qualifikation, sie sind damit die gefährlichsten Angreifer. Lafferty hat auch eine Vergangenheit in der Schweiz. In der Saison 2012/13 spielte er beim FC Sion. Zum Vergleich: Der beste Schweizer Torschütze heisst Haris Seferovic (4 Treffer), gefolgt von Stephan Lichtsteiner (3). Insgesamt trafen neun verschiedene Nordiren, bei den Schweizern waren es zwölf.

3 Tore von Will Grigg

3 Torehat auch Will Grigg erzielt – diese Saison für Wigan Athletic. Warum das wichtig ist? Ist uns auch gerade entfallen. Schliesslich spielt Wigan nur noch in der dritthöchsten Liga von England. Und Will Grigg ist nicht mehr Nationalspieler von Nordirland. Eine Legende bleibt er trotzdem. An der EM wurde der Song «Will Grigg is on fire» zum akkustischen Highlight des Turniers. Auch jetzt werden die Fans dazu tanzen – sogar die Schweizer.

80 Prozent erfolgreiche Pässe

Prozent aller 3100 Pässe der Nordiren sind angekommen in dieser WM-Qualifikation. (Im Vergleich die Schweiz: 88 Prozent der 5466 Pässe sind angekommen.) Die Nordiren setzen also weniger auf das spielerische Element. Dafür eher auf lange Bälle und harte Zweikämpfe. Im Schnitt waren die Nordiren während 44 Prozent der Spielzeit in Ballbesitz. Die Schweizer kommen in dieser Statistik auf 61 Prozent. (ewu)