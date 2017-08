Wo ist Diego Costa?

Diego Costa befindet sich im Moment in seinem Geburtsland Brasilien. Dort hält er sich fit und weigert sich, nach England zurückzukehren. Nach eigenen Angaben wartet der Stürmer dort darauf, dass Chelsea ihn zum Wechsel frei gibt.

In seiner Geburtsstadt Lagarto im Osten Brasiliens hält sich Diego Costa derzeit auf.

Was ist passiert?

Obwohl Costa mit 20 Toren in der vergangenen Saison Chelseas bester Torschütze war, hat ihn Trainer Antonio Conte aussortiert. Der spanische Nationalspieler ist besonders sauer auf den Trainer, weil dieser ihm die Neuigkeit im Juni per SMS mitgeteilt hat. «Es gibt Wege, wie man so etwas tun kann – aber nicht per SMS. Du solltest es einem ehrlich ins Gesicht sagen», sagt Costa gegenüber der englischen «Daily Mail».