Man kann nicht behaupten, dass an Fabrice Herzog ein Entertainer verloren gegangen wäre. Wenn man mit dem Stürmer der ZSC Lions spricht, dann muss man eher das Sprichwort «jemandem die Würmer aus der Nase ziehen» bemühen. Der 22-Jährige verliert wirklich kein Wort zu viel. «Ich stehe nicht gern im Rampenlicht», gesteht der Ostschweizer im Anschluss an das freiwillige Eistraining der Schweizer Nationalmannschaft von gestern in Paris etwas gequält lächelnd und blickt in die ihn umringende Journalisten-Meute.

Spätestens nach seinem sensationellen Auftritt beim 3:2-Sieg gegen Kanada ist es vorbei mit der Ruhe für den kräftigen Flügel. Er wurde aus der Anonymität des meist überzähligen Stürmers mitten ins Scheinwerferlicht gerissen. Besonders sein Treffer in der Verlängerung, der den Sieg der Schweizer besiegelte, entwickelte sich auf der ganzen Welt zum viralen Quotenhit. Auch in Kanada. In dem Land, zu welchem Fabrice Herzog nicht nur aufgrund des WM-Spiels eine spezielle Beziehung hat.

Die Bilder zum Spiel gegen Kanada: