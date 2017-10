Einer blutjungen Martina Hingis ist das lange Zeit egal. Sie bezeichnet Gegnerinnen als Salatköpfe, sagt über die Williams-Schwestern, sie hätten wegen ihrer dunklen Hautfarbe Vorteile bei Werbepartnern. «Ein halber Mann», spottet sie einmal über Amélie Mauresmo. Doppel-Partnerinnen tauscht sie aus, wenn diese «zu alt und langsam» werden.

Wie das Wort, so das Spiel

Hingis redet, wie sie spielt: aus dem Bauch heraus. Das sorgt für Gegenwind. Immer öfter ist sie in Saddlebrook, Florida. Sie weigert sich zuweilen, Deutsch zu sprechen. Sie entfremdet sich von der Schweiz, ihrer Heimat.

Doch was ist Heimat für jemanden, der zwei Drittel seines Lebens in einer Blase verbracht hat, wie sie der Tennis-Zirkus ist? Mal hier, mal dort – aber eben meistens: fort. Vielleicht liegen die Wurzeln für die schwierige Liaison auch in ihrer Biografie.

Martina Hingis kommt im September 1980 als Martina Hingisova in Kosice, in der Tschechoslowakei, zur Welt. Mit zwei Jahren hält sie erstmals einen Tennisschläger in der Hand. Mit vier spielt sie Turniere. Als sie Sieben ist, heiratet Mutter Melanie den Schweizer Andreas Zogg.