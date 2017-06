Wie gut bin ich? Was vermag mein Körper zu leisten? Kann ich mit den Besten mithalten? Diese Fragen stellte sich Mathias Frank vor dem Auftakt zur Tour de Suisse. Als er am Samstag in Cham an den Start ging, da war der Nottwiler verunsichert. Eine Stirnhöhlenentzündung inklusive Antibiotika-Kur hatten Frank schachmatt gesetzt. Statt sich an einer kleineren Rundfahrt für sein Heimrennen einzurollen, lag der 30-Jährige im Bett. Am Ende standen lediglich drei Renntage in der Buchhaltung. Eigentlich zu wenig für eine seriöse Tour-de-Suisse-Vorbereitung.

Und dann noch der Prolog. Eine Disziplin, die in Mathias Franks Gunst sowieso ziemlich weit unten steht. Platz 100, 38 Sekunden Rückstand auf Sieger Rohan Dennis. «Ich habe gar nicht auf mein Resultat geschaut», winkt Frank bei der Frage ab, ob ihn der Tour-de-Suisse-Auftakt mental zurückgeworfen habe. Er wusste, dass der erste wahre Test für ihn in der vierten Etappe mit Ziel in Villars-sur-Ollon kommen würde.

Die Bilder der vierten Tour-de-Suisse-Etappe: