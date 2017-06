Von einer Sekunde auf die andere ist alles anders. Nun geht es nicht mehr um Fragen, wie gut der König in Form ist. Warum Matthias Glarner (31) als König diese Saison noch kein Fest gewonnen hat. Nun geht es nur noch darum, wann der Berner Oberländer wieder ganz gesund sein wird. Der Unfall ereignet sich gestern kurz nach 8 Uhr. Um 14.24 Uhr meldet «Die Nordwestschweiz» den Sturz von der Gondel exklusiv, kurz vor 15 Uhr folgt die offizielle Meldung:

Matthias Glarner verunfallt

Der amtierende Schwingerkönig Matthias Glarner hat sich bei einem Arbeitsunfall Brüche am Fuss und am Beckenring zugezogen. Er wird heute noch im Inselspital von einem spezialisierten Orthopädie-Team operiert.

Matthias Glarner ist heute Morgen während der Arbeit zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde ins Universitäre Notfallzentrum des Inselspitals gebracht. Dort wurden schwerere Verletzungen an Fuss und Hüfte diagnostiziert: Eine vordere Beckenringsprengung (Symphysensprengung) und eine schwere Sprunggelenksverletzung. Beide Verletzungen werden heute noch operiert. Die Operation leitet Prof. Dr. med. Klaus Siebenrock, Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie am Inselspital. Der Hüftspezialist stabilisiert die Verletzung am Beckenring. Fuss-Experte PD Dr. med. Fabian Krause, Teamleiter Fuss am Inselspital, versorgt mittels einer Gelenksspiegelung und Schrauben ebenfalls operativ die Sprunggelenksverletzung. Matthias Glarner befindet sich in einem stabilen und allgemein guten Zustand.

Was nicht in der Meldung steht: Nach Aussagen von Augenzeugen stieg der König offenbar für ein cooles Foto auf das Dach der Gondel, ohne sich genügend zu sichern. Manager Beni Knecht bestätigt lediglich, sein Klient sei bei einem Fototermin mit der «Schweizer Illustrierten» aus der Gondelbahn in Brünig-Hasliberg abgestürzt. Die Saison des Königs ist zu Ende. Und im schlimmsten Fall die Karriere. Wenigstens hat er Glück im Unglück gehabt. Die Folgen des Sturzes aus zwölf Metern Höhe hätten viel schlimmer sein können.

