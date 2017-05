Wenn all die Kameras aus sind und sich Max Verstappen unbeobachtet fühlt, liegt er schon einmal auf ein Sofa und schaltet den Fernseher ein. Oder er schreibt seinen Kumpels bei WhatsApp. Oder er hört Musik. Was normale 19-Jährige eben so treiben. Aber Verstappen ist alles, nur kein normaler 19-Jähriger. Der Holländer ist für viele im Moment der aufregendste Fahrer der Formel 1. Ein Wunderkind. Ein kommender Weltmeister.

«Er ist etwas Aussergewöhnliches», sagt sein Förderer Helmut Marko. Der Red-Bull-Motorsportberater hat Verstappen in die Formel 1 geholt, 2015 vertraute er ihm ein Cockpit beim Junior-Team Toro Rosso an. Da war Verstappen 17 Jahre jung. 2016 ebnete Marko den Aufstieg zu Red Bull, gleich sein erstes Rennen gewann Verstappen. Bei seinem Triumph vor einem Jahr in Barcelona war er erst 18 Jahre und 228 Tage alt. Nicht Sebastian Vettel, nicht Lewis Hamilton, nicht Fernando Alonso – der jüngste Grand-Prix-Sieger der Geschichte hört auf den Namen Verstappen.

«Es war natürlich nett, hier einen Sieg zu holen, aber ich will mehr», sagt er nun vor der Rückkehr nach Spanien am Sonntag. Verstappen kennt nur ein Ziel: Er will Weltmeister werden. Nahezu sein ganzes Leben lang wurde und wird er für diese Mission gedrillt. Mit vier Jahren setzte ihn sein Vater Jos, ein ehemaliger Formel-1-Pilot, in einen Kart. Seither wird seine Karriere bis ins kleinste Detail geplant. Vermutlich wurde noch nie ein Fahrer so sehr für die Formel 1 gezüchtet wie Verstappen, er ist ein Produkt. Ein Rennroboter.

In die Psychiatrie

Aber Verstappen ist noch mehr – unkonventionell und unberechenbar. Der Teenie fährt knallhart und ohne Respekt vor grossen Namen. Verstappen hört gerne Pop-Musik, hinter dem Lenkrad sorgt er aber für Heavy Metal. Seine rücksichtslosen Manöver lassen aber auch abgebrühte Kollegen wie Vettel immer wieder den Kopf schütteln. «Er fährt wie ein Irrer», sagte der FerrariPilot. Auch Ex-Champion Niki Lauda wollte Verstappen nach einem umstrittenen Mätzchen auf der Piste einweisen lassen: «Der gehört in die Psychiatrie.»