Wie steht Nico Hischier in dieser Statistik da? Auch hier bestätigt sich der positive Trend des Wallisers. Zum Auftakt gegen die Capitals lag sein CF%-Relative-Wert bei -7,23 Prozent. Der Corsi-Wert der Devils war also deutlich schlechter als normal, wenn der Walliser auf dem Eis stand. In den folgenden Spielen steigerte er sich dann ins Positive. Beim 4:1-Sieg über die Washington Capitals lag Hischiers Corsi-Relative-Wert bei 11,87 Prozent.

Teamkollegen

Mit wem hat Nico Hischier in der Vorbereitung eigentlich zusammengespielt? Anders als in der Schweiz dient die «Preseason» in der NHL mehr der Sichtung von jungen und neuen Spielern, als dem Finden von Teamkonstellationen. So hat Hischier im ersten Spiel gemeinsam mit Neuzugang Jimmy Hayes und dem Rookie John Quenneville in einer Linie gespielt. Dabei fiel auf, dass die beiden Flügel jeweils schlechtere Statistiken hatten, wenn sie mit Hischier auf dem Eis standen, als wenn sie mit anderen Spielern zusammenspielten.

Bei seinem zweiten Einsatz für die Devils stand der junge Center mehrheitlich mit Stefan Noesen und dem ehemaligen Nummer-1-Draft Taylor Hall auf dem Eis. Dieses Mal bot sich ein anderes Bild. Die Corsi-Werte der beiden Flügel waren deutlich besser, wenn sie mit Hischier zusammen spielten. Im letzten Vorbereitungsspiel stellte Headcoach John Hynes Hischier mit Adam Henrique und Marcus Johansson auf. Auch ihre Statistiken waren im Zusammenspiel mit Hischier besser als ohne den Walliser.