Wer sich nicht wohl fühlt, kann nicht siegen. Selbstvertrauen kann im Rennsport zerbrechlich sein wie Glas. Von Eddie Lawson, dem vierfachen Weltmeister der Königsklasse, stammt der Spruch, wer siegen wolle, müsse so locker sein, dass er die Maschine mit zwei Fingern steuern könne.

Diese Lockerheit fehlte Tom Lüthi. «Der Grip des Hinterrades war nicht gut und dadurch lag die ganze Maschine in den Kurven nicht mehr optimal. Ich hatte so nicht genug Schwung in den Kurven. Ich musste sehr viel riskieren. Mehrmals bin ich beinahe gestürzt.»

Aus Verzweiflung

Das Rennen ging in der 8. Runde bei einem missglückten Verzweiflungs-Angriff auf den führenden Franco Morbidelli verloren. «Ich war nicht in der Lage, innen zuzumachen und er drückte durch. Er hat seine Chance genutzt. Wir berührten uns und ich kann froh sein, dass ich auf der Piste geblieben bin. Mein Fehler? Ja, so kann man es sehen. Aber ich war ganz einfach in dieser Situation wegen der Schwierigkeiten mit der Maschine nicht dazu in der Lage, eine andere Linie zu fahren.»

Und so musste sich Tom Lüthi auf Platz vier wieder einreihen. Schliesslich entriss Alex Marquez wenigstens den 3. Platz.