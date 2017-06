Der 26-jährige Oberaargauer, in der WM-Wertung im 8. Rang klassiert, bestreitet am 29./30. Juli den Langstreckenklassiker in Suzuka.

Das 8-Stunden-Rennen in Japan hatte Aegerter 2014 und 2015 im 2. Rang beendet, vor einem Jahr reichte es nach einem Sturz in der Anfangsphase noch zu Rang 18. Seine Teamkollegen im werksunterstützten Team F.C.C. TSR-Honda sind der deutsche Ex-Moto2-Weltmeister Stefan Bradl und voraussichtlich der Australier Joshua Hook.