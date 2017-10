Weil für den Freitag im Training Regen vorausgesagt wurde, beeilten sich zu Beginn der ersten 90 Trainingsminuten sämtliche Fahrer, um im Trockenen schnell wertvolle Daten für das Rennen am Sonntag (kein Regen vorausgesagt) zu erhalten. Bis sechs Minuten vor Trainingsende blieb es aber trocken.

Vor allem das Mercedes-Duo mit Hamilton (29 Runden) und Valtteri Bottas (30) war fleissig wie kaum je zuvor im ersten Training. Doch es war Sebastian Vettel, der 23 Runden absolvierte, der die schnellste Zeit auf der 5,807 km langen Power-Strecke erzielte. Der im Thurgau lebende Deutsche war um 0,211 Sekunden schneller als Hamilton und versucht im fünftletzten Saisonrennen, seinen 34-Punkte-Rückstand zu verringern.

Den Rückstand unter einer halben Sekunden konnten nur noch Daniel Ricciardo im Red Bull (0,375) und Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen (4./0,472) halten. Die Fahrer von Sauber-Ferrari reihten sich einmal mehr auf den letzten beiden Plätzen ein mit Rückständen von 3,731 (Pascal Wehrlein) und 4,231 Sekunden (Marcus Ericsson).

Den letzten Startplatz am Sonntag wird aber ein anderer Fahrer besetzen: Carlos Sainz, der am Freitagmorgen wegen eines heftigen Unfalls für die einzige Rote Flagge und einen 15-minütigen Unterbruch sorgte. Beim Toro Rosso-Renault wurden schon vor dem Training verschiedene Antriebs-Komponenten gewechselt, was eine Rückversetzung um 20 Startplätze bedeutet.

Suzuka (JPN). Grand Prix von Japan. Freies Training. Erster Teil: 1. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1:29,166 (234,452 km/h). 2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,211 zurück. 3. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,375. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,472. 5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,985 6. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,596. 7. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 1,783. 8. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,808. 9. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,866. 10. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Honda, 2,036. 11. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 2,050. 12. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, 2,069. 13. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 2,364. 14. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, 2,436. 15. Jolyon Palmer (GBR), Renault, 2,591. 16. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, 2,746. 17. Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Renault, 3,086. 18. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Renault, 3,335. 19. Pascal Wehrlein (GER), Sauber-Ferrari, 3,731. 20. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 4,231. - 20 Fahrer im Training.