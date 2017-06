Von sechs gestarteten Autos der höchsten LMP1-Klasse sind in Le Mans in der ersten Rennhälfte drei ausgeschieden, zwei weitere standen mindestens eine Stunde an der Box. Einziger verbliebener Mohikaner war der Porsche von Titelverteidiger Neel Jani, der mit André Lotterer und Nick Tandy fährt. Sechs Stunden vor Rennende drehte der Janis Porsche mit 12 Runden Vorsprung ohne Druck seine Runden. Nur ein Defekt oder ein Unfall kann das Trio noch vom Triumph stoppen.

Besonders bitter war die Nacht für Toyota. Exakt in der Phase, in der sich bestätigte, dass sie dem Porsche bei tieferen Temperaturen in der Nacht überlegen sind, verloren die Japaner alle drei Autos. Zuerst fuhr Buemi mit dem rauchenden LMP1-Boliden an die Box. Sein Toyota ging später als einziger wieder auf der Strecke, er lag aber mit 28 Runden Rückstand hoffnungslos zurück. Buemi und seine Teamkollegen Anthony Davidson und Kazuki Nakajima erlebten mithin ein bitteres Déjà-vu: Vor einem Jahr war ihr führender Toyota 3 Minuten vor Rennende stehengeblieben.

Gut zwei Stunden nach Buemis Zwischenfall mussten zuerst der führende Kamui Kobayashi und danach der drittklassierte Nicolas Lapierre ihre Toyotas mit Defekt abstellen.

Der Grund für Lapierres Out war ein Horrorcrash mit dem Schweizer Simon Trummer im Manor-Oreca. Trummer, dessen Auto völlig zerstört im Kiesbett lag, gab am frühen Morgen nach dem Besuch im Medical Center über Twitter Entwarnung.

Schweizer Team auf dem Podest?

Sollte auch Janis Porsche noch in Probleme geraten, ist sogar ein Gesamtsieg eines LMP2-Boliden der zweithöchsten Kategorie möglich. Ein heisser Kandidat hierfür ist das Schweizer Rebellion-Team. Der Rebellion mit Nelson Piquet Jr. und dem Genfer Mathias Beche fuhr sechs Stunden vor Rennende im dritten Gesamtrang.