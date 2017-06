Dass es im ersten von zwei Rennen in der deutschen Hauptstadt für Buemi nicht zum Sieg reichen würde, stand praktisch schon nach dem Qualifying fest. Der 28-Jährige, im Vorjahr in Berlin siegreich, beklagte ein Übersteuern und durfte im Renault e.dams in der Startaufstellung lediglich die 14. Position einnehmen.

Im Rennen lief es für Buemi dann wesentlich besser. Der Leader in der Gesamtwertung stiess nach einer Aufholjagd bis in den 5. Rang vor. Somit vermochte er den Schaden in Grenzen zu halten. Sein Vorsprung auf den Brasilianer Lucas di Grassi, der hinter dem siegreichen Schweden Felix Rosenqvist und vor dem ehemaligen Sauber-Fahrer Nick Heidfeld Zweiter wurde, verringerte sich in der Overall-Wertung um 11 auf 32 Zähler.

Das zweite Rennen auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin findet am Sonntag statt. Es wird der fünftletzte ePrix der Saison sein.