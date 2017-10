Hamilton baute die Führung in der WM-Wertung auf 66 Punkte aus. Hamilton reicht damit in einer Woche in Mexiko ein 5. Rang zum Gewinn seines vierten WM-Titels nach 2008, 2014 und 2015. Platz 3 hinter Hamilton und Vettel ging in Texas an Max Verstappen (Red Bull-Renault), der nur von Position 16 starten durfte.

Für die Sauber-Fahrer Marcus Ericsson und Pascal Wehrlein, der das Rennen nicht zu Ende fahren konnte, resultierten keine WM-Punkte.

Mercedes gewann derweil zum vierten Mal in Folge den WM-Titel der Konstrukteure. Drei Rennen vor Schluss sind die Silberpfeile von Ferrari in der Teamwertung nicht mehr einzuholen.