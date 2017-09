Gewonnen wurde das fünfte Rennen der Langstrecken-WM vom Porsche-Trio mit Timo Bernhard, Brendon Hartley und Earl Bamber. Die Le-Mans-Sieger feierten damit ihren dritten Erfolg in Serie und bauten den Vorsprung in der Fahrer-WM auf komfortable 41 Punkte aus. WM-Zweiter bleiben der in Mexiko drittklassierte Sébastien Buemi und seine Toyota-Teamkollegen Anthony Davidson und Kazuki Nakajima.

Angesichts der aktuellen Überlegenheit Porsches - in Mexiko wurden beide Toyota im Verlaufe des 6-Stunden-Rennens überrundet - scheinen Buemis Chancen auf den WM-Titel allerdings nur noch theoretischer Natur.

Neel Jani hofft darauf, dass in der Fahrer-WM bald auch rechnerisch Klarheit herrscht. Nachdem Jani zuletzt am Nürburgring den Sieg durch eine Porsche-Stallorder verpasst hatte, reihten sich Jani, Lotterer und Tandy in Mexiko von Anfang an zweiter Position hinter dem Schwesternauto ein und verzichteten auf jegliche Angriffe auf die Führungsposition. Porsche hatte bereits vor dem fünften WM-Lauf verlauten lassen, dass es allenfalls erneut zu einem Platztausch kommen würde. Jani und seine beiden Kollegen haben wegen des Ausfalls bei den 24 Stunden von Le Mans keine Chancen mehr auf den WM-Titel.