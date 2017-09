Der 32-jährige Deutsche erklärte wenige Wochen nach seinem Titelgewinn 2016 völlig überraschend seinen Rücktritt und wurde im Mercedes-Team durch den Finnen Valtteri Bottas ersetzt. Schon seit Monaten hatte Rosberg durchblicken lassen, dass er sich durchaus vorstellen könne, weiter im Motorsport tätig zu bleiben.

Nun bestätigte er gegenüber motorsport-total.com, dass er in Zukunft im Management-Team von Alessandro Alunni Bravi für Robert Kubica tätig sein werde. "Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Robert war neben Lewis Hamilton der schnellste Gegner in meiner Karriere, und daher finde ich es sehr spannend, dass ich ihn bei seiner Reise zurück in die Formel 1 unterstützen kann."

Der Pole, der 2008 für BMW-Sauber in Kanada (vor Teamkollege Nick Heidfeld) den einzigen Sieg für den Hinwiler Rennstall herausgefahren hat, kämpft intensiv um ein Comeback in der Formel 1. Sein letztes Rennen bestritt Kubica Mitte November 2010 in Abu Dhabi für Renault; knapp drei Monate später verunfallte er bei einem Rallye in der Nähe von Genua schwer. Seine rechte Hand musste mehrfach operiert werden, die volle Funktionstüchtigkeit wird er nie mehr erlangen können.

Trotzdem träumt Kubica von einem Comeback. Er durfte in diesem Jahr vor der Sommerpause in einem aktuellen Formel-1-Auto von Renault erfolgreich Testfahrten in Ungarn bestreiten. "Nico und ich kennen uns schon ewig, seit wir als Kids Kart-Rennen bestritten haben. Ich finde es fantastisch, dass ich jetzt mit ihm arbeiten kann."

Allerdings ist es schwierig geworden, in einem Team ein Cockpit für 2018 erhalten zu können. Die wahrscheinlichste Variante war eine Rückkehr zu Renault. Doch den Platz neben Nico Hülkenberg wird nach dem Motorentausch zwischen McLaren (neu mit Renault) und Toro Rosso (neu mit Honda) Carlos Sainz erhalten, der Toro Rosso verlassen und vielleicht schon vor den letzten Saisonrennen Jolyon Palmer ersetzen wird.

Die attraktivste Möglichkeit ist wohl Williams-Mercedes. Dort ist der erst 18-jährige Kanadier Lance Stroll für 2018 gesetzt, ungewiss ist die Zukunft von Felipe Massa. Hängt der Brasilianer, der nach Bottas' Wechsel zu Mercedes seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt hatte, nochmals eine Saison an? Ein zweiter junger Fahrer kommt für den britischen Rennstall nicht in Frage, weil wegen Hauptsponsor Martini mindestens ein Fahrer älter als 25 sein muss.

Kubica ist 32-jährig - und da könnten die Beziehungen seines neuen Beraters gewiss hilfreich sein: Rosberg fuhr zwischen 2006 und 2009 für den Williams-Rennstall.