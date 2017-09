Auf dem Sepang International Circuit herrschte am Freitagmorgen wegen Regens zunächst kaum Fahrbetrieb; die erste Rundenzeit wurde erst nach einer knappen Stunde realisiert.

Der Monegasse Charles Leclerc stand vor den Toren Kuala Lumpurs erstmals an einem Renn-Wochenende für das Team Sauber im Einsatz und schlug sich dabei beachtlich. Der 19-Jährige, der wohl einer der beiden Stammfahrer der Zürcher Equipe in der nächsten Saison sein wird, kam anstelle des Schweden Marcus Ericsson zum Zug. Der Leader in der Formel 2 klassierte sich im 16. Rang und war dabei 0,372 Sekunden schneller als der Deutsche Pascal Wehrlein im anderen Auto von Sauber.

Sämtliche Fahrer waren in der letzten halben Stunde der Trainingseinheit auf Intermediate-Reifen unterwegs. Max Verstappen absolvierte die beste Runde und nahm seinem zweitplatzierten Teamkollegen Daniel Ricciardo mehr als sieben Zehntelsekunden ab. Sebastian Vettel im Ferrari schien in der Zeitentabelle im 5. Rang auf, Lewis Hamilton im Mercedes unmittelbar dahinter.

Am Sonntag wird zum 19. und vorerst letzten Mal zum Grand Prix von Malaysia gestartet. Am häufigsten siegreich in Sepang war Vettel (viermal), der in der aktuellen WM-Wertung 28 Punkte hinter Leader Hamilton zurückliegt.

Sepang. Grand Prix von Malaysia. Freies Training. Erster Teil: 1. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1:48,962. 2. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,757 zurück. 3. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, 1,635. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 1,772. 5. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 2,047. 6. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 2,556. 7. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 3,045. Ferner: 16.* Charles Leclerc (MON), Sauber-Ferrari, 6,318. 17. Pascal Wehrlein (GER), Sauber-Ferrari, 6,690. 18. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 7,249. - * = Test-/Ersatzfahrer.