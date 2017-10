Der WM-Zweite Lüthi büsste zwar im Qualifying weniger als zwei Zehntel auf den achtfachen Saisonsieger Morbidelli ein. Doch dies reichte nur zu Startposition 5 fürs zweitletzte Saisonrennen (Start 06.20 Uhr Schweizer Zeit). Zwischen den Berner und den souveränen Morbidelli schob sich noch das Trio Miguel Oliveira, Fabio Quartararo und Alex Marquez.

Lüthis Titelhoffnungen erlitten am Samstag allerdings noch einen weiteren Dämpfer. Der 31-Jährige, der schon am letzten Sonntag in Australien heftig zu Fall gekommen war, stürzte kurz vor Ende des Qualifyings mittels Highsider erneut. Lüthi krachte heftig auf den Asphalt, kam zunächst aber selbst wieder auf die Beine.

Doch nach wenigen Schritten musste er sich wegen grosser Schmerzen im linken Fuss hinsetzen. Danach liess er sich auf einer Trage abtransportieren. Bevor er jedoch in die Ambulanz geladen wurde, stand Lüthi erneut auf. Gemäss anschliessender Untersuchung in der mobilen Klinik an der Rennstrecke sollte er sich den linken Fuss nicht gebrochen haben. Um vollständige Sicherheit zu erhalten, begab sich Lüthi aber noch für eine weitere Untersuchung in ein nahegelegenes Spital.

Lüthi in der Defensive

Aufgrund der 29 Punkte Rückstand auf Morbidelli kann Lüthi nur mit einem Sieg in Sepang sicher sein, im Moto2-Titelkampf zu verbleiben und den Showdown für den letzten Saison-GP aufzusetzen. Dieser findet am 12. November in Valencia statt. Bei einem Startverzicht Lüthis hätte Morbidelli den Titel auf sicher.

Jesko Raffin blieb mit knapp 1,5 Sekunden Rückstand die 24. Startposition. Dominique Aegerter verzichtet nach dem Todesfall von Teamchef Stefan Kiefer auf einen Einsatz an diesem Rennwochenende.

Pole für Pedrosa

Dani Pedrosa wird am Sonntag im MotoGP-Rennen (Start 08.00) von der besten Startposition in Angriff nehmen. Der Honda-Werkfahrer aus Spanien distanzierte den Franzosen Johann Zarco (Yamaha) um 0,017 Sekunden. Andrea Dovizioso komplettierte als Dritter die erste Startreihe. Der Italiener, der noch geringe Chancen auf den WM-Titel besitzt, büsste ebenfalls nur 24 Tausendstel auf Pedrosa ein. Titelverteidiger und WM-Leader Marc Marquez blieb nach einem Sturz nur Startposition 7.

In der Moto3 sicherte sich der bereits als Weltmeister feststehende Spanier Joan Mir überlegen die Pole-Position.