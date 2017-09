Er war der erste Schweizer Feldspieler, der sich in der NHL durchgesetzt hat. Er war der erste Schweizer, der Captain einer NHL-Mannschaft wurde (bei den New York Islanders/Bild). Und er ist der Schweizer, der sowohl am meisten NHL-Spiele bestritten (818) als auch am meisten Skorerpunkte (449) gesammelt hat. Kurz: Mark Streit (39) ist eine Legende. Und er hat das Privileg, seine vermutlich letzte Saison in der besten Liga der Welt dort zu beenden, wo er sie vor zwölf Jahren begann: bei den Montreal Canadiens. In der – neben Toronto – wohl eishockeyverrücktesten Stadt der Welt. Eine tragende Rolle wird Streit in den Plänen von Canadiens-Headcoach Claude Julien nicht mehr spielen. Aber mit seiner immensen Erfahrung und seinen Qualitäten im Powerplay, wird er immer noch seine guten Momente auf dem Eis erleben. Sind alle Mann an Bord, dann wird Streit aber um einen Stammplatz kämpfen müssen. Wie seine Realität aussehen könnte, hat der Berner schon letzte Saison erlebt. In den Reihen von Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh war er nur noch Ergänzungsspieler. Trotzdem ist er der erste Schweizer Feldspieler, der sich Cup-Sieger nennen da