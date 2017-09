Doch Streller & Co. haben gewarnt. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber aus Träumen werden in Basel schnell Erwartungen. Und diese prallen nun auf die harte Realität. 1:2 gegen Lausanne. Es ist noch das geringste Problem, dass man am Dienstagabend im Old Trafford in der Champions League auf Manchester United trifft. Denn gegen die Engländer kann Basel fast nur gewinnen. Gerade nach diesem Spiel.

Basel ist verletzlich

Viel gefährlicher ist, was in der Schweiz geschieht. Basel ist verletzlich. Das wissen nun alle. Bis ins Tessin. Bis nach Chiasso, der Zweitrunden-Cupgegner von Basel am kommenden Sonntag. Das könnte ein richtig harter Brocken werden, eine ungemein wichtige Partie, fast wichtiger als United am Dienstag, auf jeden Fall viel schwieriger.

Klar ist, Basel braucht einen Impuls, die Mannschaft braucht irgendetwas, das sie aus dieser Spirale rausreisst. Denn derzeit genügen kleine Dinge, um das Team aus dem Tritt zu bringen.