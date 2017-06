Sieg an der Route du Sud. Zweiter an der Schweizer Zeitfahr-Meisterschaft. Am Sonntag Schweizer Strassen-Meister. Silvan Dillier fährt seine Gegner in den letzten Wochen regelmässig in Grund und Boden. Es scheint fast, als ob der Aargauer seinen umstrittenen Rauswurf aus dem Tour-de-Suisse-Team von BMC genutzt hat, um mit der Wut im Bauch in die folgenden Rennen zu steigen. Dillier winkt ab: «Ich bin keiner, der denkt, dass er es jetzt jemandem speziell zeigen müsse. Wenn ich wütend bin, fahre ich deswegen nicht besser.»

Dilliers Erfolg am Giro: