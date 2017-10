Und weil sich auch seine Portugiesen keinen Ausrutscher mehr erlaubten, kommt es nun zu diesem grossen Final um die direkte WM-Qualifikation. «Nein, das ist kein Final. Wer von einem Final spricht, produziert dummes Geschwätz», sagt Santos und schaut dabei ziemlich griesgrämig in die Welt. «Unser Final bei der EM in Frankreich, das war ein Final.»

Erstaunlicherweise wird an diesem Nachmittag im sommerlich warmen Lissabon nicht über personelle Fragen gesprochen. Offenbar wissen die portugiesischen Medienvertreter nur zu genau, dass Santos nichts, nicht mal andeutungsweise etwas, zur Aufstellung sagt. Warum also fragen?

Portugals Umstellung und die Favoritenrolle

Sicher ist allerdings, dass der Trainer seine Mannschaft im Vergleich zum bescheidenen Auftritt am Samstag in Andorra (2:0-Sieg) auf einigen Positionen umstellt. Wie Vladimir Petkovic bei Schweiz gegen Ungarn, schonte auch Santos in den Pyrenäen einige Stammkräfte. Anders als beim Schweizer Team (zum Beispiel Zuber) drängte sich in Andorra aber keiner der Stellvertreter für einen nächsten Einsatz auf.

So werden von den Experten die Nominationen von Cédric (für Semedo), Bruno Alves (für Luis Neto), William (für Danilo), Moutinho (für Gelson Martins) sowie natürlich Ronaldo (für Quaresma) erwartet. Die Frage ist die, ob Santos mit drei Stürmern (Bernardo Silva, André Silva und Ronaldo) angreifen lässt oder sein Glück mit dem Zweimannsturm André Silva und Ronaldo versucht.

Zur Erinnerung: An der EM bildeten zumeist Nani und Ronaldo ein Gespann. «Ich hoffe, das wird ein grosser Tag für Portugal», sagt Innenverteidiger Pepe. «Die starken Schweizer zu schlagen, ist eine grosse Herausforderung. Wenn wir mehr laufen als der Gegner und zusammenhalten, können wir es aber schaffen», sagt der 34-Jährige von Besiktas Istanbul.

Santos denkt, dass Portugal der Favorit sei, weil das Publikum wie eine Wand hinter der Mannschaft stehe. «Ich hoffe aber schon, dass sich die Schweiz dann über die Barrage für die WM qualifiziert», sagt Santos und zollt damit dem Gegner für dessen Siegesserie viel Respekt.