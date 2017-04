Albasini hatte zuletzt mit seinem Etappensieg bei der Baskenland-Rundfahrt Anfang April sowie dem 3. Platz beim Amstel Gold Race am Ostersonntag seine hervorragende Form unter Beweis gestellt. Die Flèche Wallonne bestritt der 36-Jährige folgerichtig als Leader seines australischen Teams Orica-Scott.

Albasini fuhr in diesem Rennen in der Vergangenheit regelmässig stark. 2012 als Zweiter und 2015 als Dritter stand er auf dem Podest. Am Mittwoch hingegen konnte der Ostschweizer am Schluss des Bergsprints nicht mehr wie gewünscht beschleunigen.

Valverde erwartet souverän

Die Flèche Wallonne wird jeweils erst in der Mauer von Huy entschieden, dem 1,3 km langen, ruppigen Schlussanstieg mit durchschnittlich 9,6 Steigungsprozent. Dabei erwies sich Valverde zum vierten Mal in Serie als der Stärkste.

Insgesamt triumphierte der einst des Dopings überführte Spanier aus Murcia, der am nächsten Dienstag 37 Jahre alt wird, in Huy schon zum fünften Mal. Damit ist er zugleich Rekordsieger des seit 1936 stattfindenden Klassikers. In diesem Jahr gewann der Movistar-Captain schon die Andalusien-, Katalonien- und Baskenland-Rundfahrt.