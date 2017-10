Wie tags zuvor fand der Aargauer auch in der 2. Etappe der neu ins Leben gerufenen World-Tour-Rundfahrt in China in einer Fluchtgruppe Unterschlupf. Er erreichte das Ziel in Nanning als 40. jedoch erneut mit dem Feld. Als Belohnung liess sich Dillier ins Trikot des besten Bergfahrers einkleiden.

Für den Sprung an die Spitze des Gesamtklassements reichte es ihm trotz sechs Bonifikationssekunden in Zwischensprints nicht, weil es im Massensprint um den Tagessieg erneut kein Vorbeikommen an Fernando Gaviria gab. Der 23-jährige Kolumbianer, in diesem Jahr bereits vierfacher Etappensieger im Giro d'Italia, fuhr damit weitere zehn Bonifikationssekunden heraus. Gaviria führt das Gesamtklassement nun fünf Sekunden vor Dillier an.