Der 32-jährige Brite, der in diesem Jahr nach seinem vierten Erfolg bei der Tour de France mit seinem Sieg an der Vuelta in Spanien das Double schaffte, geht zum Auftakt der Titelkämpfe am kommenden Sonntag mit dem Team Sky über 42,5 km an den Start.

Drei Tage später startet Froome in Bergen auch im Einzelzeitfahren über 31 km. Auf dieser Strecke, gespickt mit einem über neun Prozent steilen und über 3 km langen Schlussanstieg, ist Froome neben dem Niederländer Tom Dumoulin der meistgenannte Favorit auf den Titel. Für das Strassenrennen über 267,5 km am letzten WM-Tag steht Froome nicht im britischen Aufgebot.

Verzicht von Nibali

Vincenzo Nibali muss auf die Teilnahme am Strassenrennen verzichten. Der Italiener, zuletzt bei der Spanien-Rundfahrt nur von Froome geschlagen, sagte seinen WM-Start wegen zwei angebrochenen Rippen ab. Diese Verletzung hatte er sich am vorletzten Tag der Vuelta bei einem Sturz zugezogen.