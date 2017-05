Neben zehn Schweizern stehen Giro-Sieger Tom Dumoulin, Weltmeister Peter Sagan und Olympiasieger Greg Van Avermaet auf der Startliste. Zum Favoritenkreis gehören sicherlich auch der Belgier Philippe Gilbert, der Sieger der diesjährigen Flandern-Rundfahrt und des Amstel Gold Race, sowie die Tour-de-Suisse-Gesamtsieger der letzten fünf Jahre, Rui Costa (2012/13/14), Simon Spilak (2015) und Miguel Angel Lopez (2016).

Aus Schweizer Sicht ist Mathias Frank, der Zweite von 2014, für einmal bei seinem neuen Arbeitgeber AG2R nicht nur Helfer. Er darf auf die Gesamtwertung fahren. Michael Albasini (36), als Leader bei Orica-Scott gemeldet, ist immer für einen Etappensieg gut, die weiteren Routiniers Martin Elmiger (38) und Gregory Rast (37) haben vor allem das Startwochenende in Cham vor ihrer Haustür im Visier.

Die 81. Tour de Suisse mit 176 Radprofis beginnt am Samstag, 10. Juni, in Cham und endet am Sonntag, 18. Juni, in Schaffhausen. Sie führt über neun Etappen. Insgesamt sind 1164 Kilometer mit einer Höhendifferenz von 17'490 Metern und 16 Bergpreisen zu meistern.

Das Dach der Tour befindet sich auf der Etappe nach Österreich auf dem Tiefenbach-Gletscher oberhalb von Sölden auf 2780 Metern über Meer.

81. Tour de Suisse (10. bis 18. Juni 2017). Etappenplan. Samstag, 10. Juni: 1. Etappe, Prolog Cham - Cham (6,0 km). - Sonntag. 11. Juni: 2. Etappe, Rundkurs Cham - Cham (172,7 km). - Montag, 12. Juni: 3. Etappe, Menziken - Bern (159,3 km). - Dienstag, 13. Juni: 4. Etappe, Bern - Villars-sur-Ollon (150,2 km). - Mittwoch, 14. Juni: 5. Etappe, Bex - Cevio (222,0 km). - Donnerstag, 15. Juni: 6. Etappe: Locarno - La Punt (166,7 km). - Freitag, 16. Juni: 7. Etappe: Zernez - Sölden/AUT (160,8 km). - Samstag, 17. Juni: 8. Etappe, Rundkurs Schaffhausen - Schaffhausen (100,0 km). - Sonntag, 18. Juni: 9. Etappe, Einzelzeitfahren Schaffhausen - Schaffhausen (28,6 km).