Der Fahrer aus dem Lotto-Soudal-Team erreichte das Ziel nach 170 Kilometern in Saint-Etienne solo und siegte vor dem Franzosen Axel Domont und Diego Ulissi aus Italien.

Die grossen Favoriten auf den Gesamtsieg, der dreimalige Dauphiné-Sieger Chris Froome, Alberto Contador, Richie Porte und Alejandro Valverde, fuhren mit dem Hauptfeld ins Ziel. Vier Siege hat bei den bislang 68 Austragungen des Critérium du Dauphiné noch niemand geschafft.

Der anspruchsvolle Parcours zum Auftakt der grossen Generalprobe vor der am 1. Juli in Düsseldorf startenden 104. Tour de France bot acht Bergwertungen im Zentralmassiv. Die Rundfahrt ist am kommenden Sonntag nach acht Etappen beendet.