Mit Michael Albasini mischte auch ein Schweizer in der Entscheidung um den Sieg bei der 103. Ausgabe des Eintagesklassikers in den belgischen Ardennen mit. Dem 36-jährigen Thurgauer, im Vorjahr Zweiter, fehlte erneut wenig zum Sieg. Auf den Schlussmetern verliessen Albasini aber etwas die Kräfte. Mit drei Sekunden Rückstand beendete er das Rennen auf Rang 7.

Damit lieferte Albasini nach Platz 3 beim Gold Race am Ostermontag und dem 5. Rang bei der Flèche Wallone am Mittwoch erneut ein starkes Ergebnis ab.

Valverde zum Vierten

Die Entscheidung bei "La Doyenne", wie das älteste noch bestehende Eintagesrennen der Welt auch genannt wird, fiel erst auf den letzten 300 Metern des 253 km langen Rennens von Lüttich nach Ans. Alejandro Valverde wurde seiner Favoritenrolle gerecht und machte sich zwei Tage vor seinem 37. Geburtstag gleich selbst ein Geschenk.

In seiner aktuellen Hochform konnte dem Movistar-Captain erneut keiner Paroli bieten. Valverde konterte weniger Meter vor dem Ziel einen Angriff von Daniel Martin und liess dem irischen Sieger von 2014 im Spurt keine Chance. Dritter wurde der Pole Michal Kwiatkowski, der Gewinner von Mailand - Sanremo.

So sicherte sich Valverde nach 2006, 2008 und 2015 bereits den dritten Sieg bei Lüttich - Bastogne - Lüttich. Damit krönte er das beste Frühjahr seiner Karriere mit dem elften Saisonsieg. Vor vier Tagen feierte er bei der Flèche Wallone bereits seinen fünften Sieg, den vierten in Folge. In diesem Jahr gewann er zudem die Andalusien-, Katalonien- und Baskenland-Rundfahrt.

Seine Siegprämie möchte Valverde der Familie des am Samstagmorgen bei einem Trainingsunfall tödlich verunglückten Michele Scarponi spenden. Vor dem Start des Radklassiker wurde zu Ehren des Italieners eine Schweigeminute abgehalten.