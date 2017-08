Zum Vergleich: Lionel Messi (30) hat beim FC Barcelona nur 69 Partien verloren. Für einen Athleten wie Federer, der in seinem Sport neue Massstäbe gesetzt hat und bei dem bei den US Open in diesem Jahr selbst einer Halbfinal-Niederlage fast apokalyptisches Ausmass zugeschrieben würde, bedeutet das: Positiv denken, dicke Haut zulegen, Niederlagen ausblenden.

Gerade in New York, wo er zwischen 2004 und 2008 fünf Mal in Folge gewann, seither aber nur noch 2015 im Final stand, hat der 36-Jährige einige seiner schmerzhaftesten Niederlagen einstecken müssen. Zwei Mal in Folge, 2010 und 2011, verlor er jeweils nach vergebenen Matchbällen in den Halbfinals gegen Novak Djokovic. Andere wären daran zerbrochen, Federer hingegen nicht. «Roger ist wahnsinnig gut darin, im Moment zu leben. Das ist auch eine Art Schutz. Es ist eindrücklich, wie schnell er umschalten, vorwärtsschauen und sagen kann: ‹Die Situation ist jetzt einfach so, nun holen wir das Beste aus ihr heraus›», sagt Trainer Severin Lüthi im Sommer zum «Tages-Anzeiger».

Gesunde Gleichgültigkeit

Wirkte Federer in den letzten Jahren nach Niederlagen oft zerknirscht, hat er im Umgang damit inzwischen offenbar eine gesunde Gleichgültigkeit entwickelt. Ein Wandel, den wohl die sechsmonatige Pause im letzten Jahr erst ermöglicht hat, wie TV-Experte Mats Wilander vermutet. Federer habe offenbar beschlossen, als besserer Spieler zurückzukehren oder gar nicht. Nach dem unerwarteten Erfolg bei den Australian Open, wo er im Final mit Rafael Nadal erstmals seit 2007 bei einem Major-Turnier seinen Erzrivalen wieder hat bezwingen können. Federer ziehe sein Spiel durch, egal, was der Gegner tue. Es kümmere ihn nicht mehr. Gewinne ich: super. Falls nicht: auch nicht so schlimm. Hauptsache, ich habe mein Spiel gespielt.