Als er den Satz sagt, der ihn danach über Jahre verfolgt, ist Roger Federer noch die Nummer eins der Welt, hat acht der letzten zehn Grand-Slam-Turniere gewonnen und zwei weitere Male den Final erreicht. Hinter ihm liegt eine Phase der relativen Erfolglosigkeit ohne Titel in drei Monaten. «Ich habe selber ein Monster erschaffen, von dem erwartet wird, jedes Turnier zu gewinnen. Wenn ich einen Satz verliere, heisst es, ich hätte schlecht gespielt. Das ist meine eigene Schuld. Es ist nicht so leicht, jede Woche siegen zu müssen.» Es ist das Jahr 2008, in dem Roger Federer ein erstes Mal zur Geisel seines eigenen Erfolgs, dieses Monsters, geworden ist. Es folgen jene Jahre, in denen ihm mit Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray neue, jüngere Konkurrenz erwachst. Als Folge werden Major-Titel rarer, was jene erstmals auf den Plan ruft, die darin einen schleichenden Niedergang erkennen.

Als Roger Federer in diesem Jahr an die US Open reist, muss er sich ein wenig wie damals gefühlt haben. Fünf der nur acht Turniere, die er in diesem Jahr bestritten hatte, gewann er. Nach halbjähriger Pause triumphierte er bei den Australian Open auf märchenhafte Weise. Mit den Titeln in Indian Wells und Miami gelang ihm das «Sunshine Double». Drei Mal besiegte er in diesen ersten Monaten Erzrivale Rafael Nadal. Als grosser Favorit holte er später auch in Wimbledon den Titel und gab auf dem Weg zu seinem 19. Grand-Slam-Titel zum zweiten Mal in seiner Karriere keinen Satz ab. Dazu lahmte die Konkurrenz um Novak Djokovic und Stan Wawrinka, und Sandkönig Rafael Nadal hat auf Hartbelag seit dreieinhalb Jahren kein Turnier mehr gewinnen können. Die Folge: Federer trat auch in New York als grosser Favorit an.