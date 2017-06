Sechs Teams mit 18 Fahrern in der LMP1, der höchsten Langstrecken-Klasse, werden am Samstag um 15 Uhr das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans in Angriff nehmen. Und heiss im Kurs bei den Wettmachern steht Sébastien Buemi. Der 28-jährige Romand reiht in diesem Jahr Sieg an Sieg.

In der Langstrecken-WM gewann er die bisherigen zwei Rennen und auch in seiner zweiten Serie, der Formel E, gibt es kein Vorbeikommen am ehemaligen Formel-1-Fahrer: acht Starts, sechs Siege, 32 Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung. Im vergangenen Jahr holte er sich den WM-Titel. Erfolgreicher als Buemi ist ausserhalb der Formel 1 im Motorsport derzeit kaum jemand. «Ich fühle mich gut. Das Auto, das Team, meine Leistungen: Derzeit passt einfach alles zusammen», sagt Buemi zu seiner erfolgreichen Saison.