Patrick Foletti, Chef der Torhüterausbildung beim Verband, denkt, dass die auffallende Breite an Schweizer Klassetorhütern und das ständige Nachstossen aus dem Nachwuchsbereich auch etwas mit der Schweizer Mentalität zu tun hat. Mit Eigenschaften wie Sicherheit und Zuverlässigkeit. Natürlich schiessen auch Schweizer gerne Tore, aber sie finden genauso Spass daran, gegnerische zu verhindern.

Ausbildung als Schlüssel

Damit ist es jedoch nicht getan. Es braucht eine seriöse Ausbildung. Diese beginnt im Alter von zwölf Jahren. Foletti betreut nicht nur die Nationaltorhüter, sondern kümmert sich in allen Regionen der Schweiz um die Talente wie auch um die Ausbildung der Goalietrainer.

Unter diesen Voraussetzungen ist es dazu gekommen, dass in den Kadern der 18 Bundesligaklubs nicht weniger als acht Schweizer Goalies figurieren. Würde man noch den Basler Dario Thürkauf dazuzählen, der in diesem Sommer vom FCB in die zweite Mannschaft von Werder Bremen wechselte, wären es gar neun.

Das ist eine ausserordentlich beeindruckende Zahl. Gut möglich, dass sie schon bald wieder nach oben korrigiert werden muss. Der Abgang von Diego Benaglio bei Wolfsburg wurde durch die Transfers von Yvon Mvogo, Philipp Köhn (beide zu Leipzig) und das Aufrücken von Gregor Kobel aus dem Nachwuchs ins Kader Hoffenheims mehr als kompensiert.

Es hatte allerdings lange 35 Jahre gedauert, bis erstmals ein Schweizer Torhüter das Vertrauen eines Bundesligisten erhielt. René Deck hatte es zwar 1975 zum VfB Stuttgart geschafft, doch dieser spielte damals in der 2. Bundesliga. Als 1995 das Bosman-Urteil den Transfermarkt veränderte, suchten immer mehr Schweizer in Deutschland ihr Glück. So wurde Andreas Hilfiker zum Pionier. Er ging im Januar 1998 von Aarau nach Deutschland, stieg mit dem 1. FC Nürnberg auf und wurde am 15. August beim 1:1 gegen den Hamburger SV der erste Schweizer Bundesligagoalie.