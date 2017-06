Gewinnt Federer am Donnerstag im Achtelfinal von Halle gegen den Deutschen Mischa Zverev (29, ATP 29), überholt er seinen Landsmann Wawrinka zwar nicht in der Weltrangliste, allerdings ist dem Australian-Open-Champion in diesem Fall eine Setzung in den besten vier garantiert.

Als Konsequenz daraus könnte er erst im Final auf French-Open-Sieger Rafael Nadal (31, ATP 2) treffen und erst im Halbfinal entweder auf den Titelhalter Andy Murray (30, ATP 1) oder den sich wie der Schotte in einer Formbaisse befindenden Serben Novak Djokovic (30, ATP 4). Andererseits könnte es, je nach Auslosung, wie schon 2014, bereits in den Viertelfinals zu einem Schweizer Duell kommen. Damals setzte sich Federer in vier Sätzen durch.

Narrenfreiheit für Wimbledon

Grund für die Rechnerei ist eine Extravaganz, die sich Wimbledon als einziges Grand-Slam-Turnier leistet. Bis 2000 legt ein Komitee die Setzliste nach eigenem Ermessen fest. So wird 2000 Pat Rafter, damals nur die Nummer 23 der Welt, an Position 12 gesetzt. Der Australier erreicht daraufhin den Final, wo er Pete Sampras unterliegt.

Theoretisch hätte Rafter bereits in der Startrunde auf Sampras treffen können, denn damals profitieren nur 16 Spieler von einer Setzung. Heftige Proteste gegen diese Willkür sind die Folge, Wimbledon führt danach auf Druck der Spieler als erstes Grand-Slam-Turnier eine 32er-Setzliste ein, die heute Usus ist.

Doch obwohl das offizielle Regelwerk, das «Official Grand Slam Rule Book» des Tennisweltverbands ITF, den vier Leuchttürmen des Welt-Tennis bei der Setzung freie Hand lässt, ist Wimbledon bis heute das einzige Major-Turnier, das sich nicht ausschliesslich an der Weltrangliste orientiert. Auch der Schlüssel wird seit der Jahrtausendwende transparent gemacht. Die Setzliste ergibt sich seither aus einer dreistufigen Addition:

Alle Weltranglistenpunkte vor Turnierbeginn (Stichdatum: 26. Juni 2017). Alle Weltranglistenpunkte, die in den vergangenen 12 Monaten auf Rasen erzielt wurden. Infrage kommen Stuttgart, Rosmalen, Queen’s und Halle in diesem Jahr sowie Eastbourne und Newport aus dem vergangenen Jahr. 75 Prozent der Punkte für das beste Resultat auf Rasen in den davor liegenden 12 Monaten (2017 sind das: Stuttgart, Queen’s, Halle 2016 sowie Newport, Rosmalen, Eastbourne und Wimbledon 2015)

Federer profitiert im Wesentlichen vom Wimbledon-Final-Einzug vor knapp zwei Jahren, der ihm 900 Punkte einbringt. Allerdings verspielte der mit 15 Titeln erfolgreichste Rasen-Spieler der Tennisgeschichte bereits in Stuttgart eine noch bessere Ausgangslage: Hätte er dort und nun in Halle das Turnier gewonnen, wäre er in der Wimbledon-Setzliste bis auf den zweiten Rang vorgestossen, in der Weltrangliste aber auf dem fünften Platz geblieben.