Eigentlich kann sich der FC Sion die Reise nach Basel sparen. Vor sage und schreibe 20 Jahren entführten die Walliser in der Liga zuletzt einen Dreier aus dem damals noch alten Joggeli. Ein gewisser Didier Tholot – Sions Ex-Trainer notabene – traf im Sommer 1997 am sechsten Spieltag zum 3:1-Endstand für den damals amtierenden Schweizer Double-Sieger. Seither folgten mit Ausnahme des Cupfinals 2015 – aber das ist in Sion bekanntlich eine andere Nummer – 25 erfolglose Sittener Liga-Gastspiele in Basel.

Immerhin. Zu Hause sah es Anfang des Jahrhunderts noch besser aus. Im Tourbillon demütigte der FC Sion den FCB 2001 gar mit einem 8:1. Pascal Zuberbühler war bedient. In Halbzeit zwei hatten Julien Poueys und Samuel Ojong dem Basler Goalie nacheinander je einen lupenreinen Hattrick eingeschenkt.