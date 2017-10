In einem kurzen Video auf seiner Instagram-Seite ist der 28-jährige Hirscher beim freien Fahren in Zell am See zu sehen. "Es war ein guter erster Tag."

Der sechsfache Weltcup-Gesamtsieger hatte zuletzt bei einer Pressekonferenz vor zwei Wochen in Wien gemeint, dass sein Start im ersten Slalom der Saison am 12. November in Levi möglich sei. Ein Comeback im Riesenslalom in Sölden am 29. Oktober, dem ersten Rennen im Weltcup-Winter, sei aber praktisch ausgeschlossen.