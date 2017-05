Lorenz Blatter, der in Deitingen aufgewachsene Sales Manager, begann zwar mit einem Gestellten gegen Yanick Klausner, gewann dann aber auch viermal in Serie. Besonders wie Blatter mit einem Kopfgriff Joël Strebel durch die Luft wirbelte und ins Sagmehl warf, war spektakulär. Dass die beiden Lokalmatadoren den Festsieg unter sich ausmachen durften, war also absolut verdient.

Im Stile der Azzurri

«Meistens schwingt der Bruno Gisler so, wie die Italiener Fussball spielen. Er lässt seinen Gegner kommen, und wenn der zu viel riskiert, weil er meint, dass seine Chance gekommen ist, dann folgt Gislers schneller Gegenangriff und der Sieg ist perfekt.» So beschrieb kein geringerer als der Siggenthaler Christoph Bieri vor dem Schlussgang den Stil des Rumisberger Bauern, der bereits zum vierten Mal das Solothurner Kantonale gewinnen konnte. Zuletzt hatte er 2013 triumphiert.

Doch dann stellte Gisler gegen Blatter seine eigene Taktik auf den Kopf. Mit rasanten Angriffen überraschte er seinen Vereinskollegen und ein Kurz war schliesslich erfolgreich. Blatter wehrte sich zwar am Boden noch lange, doch dann drückte ihm Bruno Gisler die Schultern ins Sagmehl. Die Siegerpose fiel diskret aus, wohl auch aus Respekt vor der Freundschaft, die er mit dem unterlegenen Vereinskollegen teilt.

So bleibt Lorenz Blatter der erste Kranzfestsieg weiterhin verwehrt, aber immerhin kam er auf den schönen vierten Schlussrang gemeinsam mit Janic Voggensperger und Roger Erb. Den zweiten Schlussrang sichert sich mit Marcel Kropf ebenfalls ein Solothurner. Kropf unterlag zwar Patrick Räbmatter, die anderen Gänge konnte er aber für sich entscheiden. Räbmatter gehört der dritte Schlussrang. Die Eidgenossen Nick Alpiger, Remo Stalder und Christoph Bieri folgen unter anderen auf dem fünften, Mario Thürig auf dem sechsten Schlussrang zusammen mit Henryc Thoenen.

Die Solothurner gaben also mit drei Schwingern in den ersten vier Rängen an ihrem eigenen Kantonalen gegen eine starke Konkurrenz aus der Nordwestschweiz eine ausgezeichnete Figur ab. Und mit Christian von Arx gab es im achten Rang noch einen weiteren Kranzgewinner aus dem Thal.