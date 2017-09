Hirt statt Muller

In den Reihen der Oltner passierte bereits vor dem ersten Puckeinwurf Essentielles: Weil Stürmer Stanislav Horansky verletzungsbedingt eine bis zwei Wochen ausfällt, riss Trainer Bengt-Ake Gustafsson den bislang glücklosen Atomsturm auseinander und liess Überflieger Remo Hirt neben den EHCO-Ausländern Vesce und Stapleton auflaufen, während Muller in die dritte Sturmlinie versetzt wurde.

Es schien den Ausländern den nötigen neuen Impuls zu geben: Ryan Vesce und Tim Stapleton stachen aus dem EHCO-Kollektiv mit wirbliger Offensivkraft heraus, wann immer sie auf dem Eis standen. Doch auch sie vermochten die Ineffizienz der Oltner nicht zu verbessern. Nur einmal, als Vesce abzog und Remo Hirt gekonnt zum 1:0 ablenkte, war der neuformierte Atomsturm glücklich in der Vollendung (15.).

Das Tor fiel in einer aufstrebenden Oltner Phase, die bis weit über die Spielhälfte anhielt. Vom Selbstvertrauen der starken Abwehrleistung getrieben, liess der EHCO in der Folge abermals die Verteidigung vernachlässigen, weshalb Rapperswil-Jona zu gefährlichen Konterabschlüssen kam. Noch mehr: Nach einem vermeintlichen Vorstoss vertändelte Stéphane Heughebaert in der neutralen Zone die Scheibe, worauf Rapperswils Dion Knelsen den Gegenstoss auf kuriose Weise vollendete.

Der EHC Olten fand mit dem Gegentreffer zur Stabilität zurück und suchte gegen die Rapperswil-Jona Lakers, die nach Farmteams-Spielen erstmals in ihrem sechsten Meisterschaftsspiel gegen ein sportlich ebenso ambitioniertes Team antraten mussten, den Siegtreffer. Doch dieser fiel nicht zugunsten der Oltner. Vielmehr könnte man beinahe jeden EHCO-Stürmer aufzählen, der seine Grosschance vergab. Und so jubelten am Ende die Rapperswil-Jona Lakers. Auch sie dürften kaum glauben, dass sie als Sieger aus dem Spitzenkampf hervorgehen. Anders ist zumindest nicht zu erklären, dass die zahlreich mitgereisten Lakers-Fans den Sieg minutenlang über Spielende feierten und die gesamte Mannschaft zur Feier aus der Kabine holten.

„Wir haben vieles richtig gemacht. Nur etwas fehlt uns noch: Die Tore“, bilanziert Bengt-Ake Gustafsson erstaunlich nüchtern die Niederlage. Sie sollen am Dienstag auswärts gegen Thurgau fallen. Dann folgt das erste Saisonspiel, in welchem die Oltner als klarer Favorit ins Spiel gehen werden.