Die schlechte Nachricht: Djokovic ist ein schlechterer Tennisspieler. Seit dem French-Open-Sieg vor einem Jahr hat er noch zwei Turniere gewonnen. Kommende Woche bestreitet der 12-fache Major-Sieger das Rasen-Turnier in Eastbourne. Dreimal hat Djokovic in Wimbledon gewonnen. Vor einem Jahr scheitert er in der dritten Runde. Noch offen ist, ob er in Wimbledon auf die Unterstützung von Andre Agassi zählen kann.

Andy Murray, der Ratlose

In Queen’s verliert Titelverteidiger Andy Murray (30) erstmals in seiner Karriere auf Rasen in der Startrunde. «Ein echter Rückschlag. Wenn ich so spiele, habe ich in Wimbledon keine Chance», sagt der Schotte, der 2017 selten wie eine Nummer eins auftritt. Einen Weg aus der Formbaisse hat er noch nicht gefunden. «Ich weiss nicht recht, warum das passiert und was der Grund ist.»