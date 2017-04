Stefan Küng hat sich in der wegen des schlechten Wetters verkürzten 2. Etappe der 71. Tour de Romandie den Tagessieg gesichert. Der 23-jährige Thurgauer setzte sich nach 136,5 km in Bulle im Zweiersprint gegen denn Ukrainer Andrej Griwko durch. Das Duo war Bestandteil einer ursprünglich vierköpfigen Fluchtgruppe, die kurz nach dem Start in Aigle ausgerissen war.

Vor zwei Jahren hatte Küng im Rahmen der Westschweizer Rundfahrt in Fribourg bereits eine ähnliche Etappe gewonnen. Es war sein bislang einziger Profisieg auf World-Tour-Ebene.

Der Italiener Fabio Felline kam wenige Sekunden hinter den Ausreissern mit dem Feld ins Ziel und verteidigte das gelbe Leadertrikot erfolgreich.