6 Punkte

hat der FC Basel nach drei Spielen in der Gruppenphase der Champions League auf dem Konto. Das sind so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. In den Saisons 2011/2012 und 2012/2013 wies der FCB mit jeweils vier Punkten die bisher höchste Ausbeute auf. Das heisst auch: In den Spielzeiten 2002/2003, 2011/2012 und 2014/2015, in denen der FCB die Gruppenphase überstanden hat, war er nie so gut dran.

2,33 Tore

haben die Basler im Schnitt in den bisherigen drei Spielen erzielt. Das Tor-Festival gegen Benfica Lissabon hat den Schnitt dabei natürlich merklich nach oben gedrückt. So stark sogar, dass die Basler deutlich über dem Schnitt aller Mannschaften sind, welcher bei 1,63 Toren pro Partie liegt. Der direkte Gegner, ZSKA Moskau, erzielt durchschnittlich nur ein Tor pro Partie.

72 Prozent

aller gespielten Pässe eines Basler Akteurs haben im Spiel gegen ZSKA einen Mitspieler erreicht. Das sind sechs Prozent weniger, als die Basler durchschnittlich in der Königsklasse an den Mann bringen. Herausragend ist auch hier einmal mehr: Taulant Xhaka. Von 43 gespielten Pässen kamen 40 an, was eine herausragende Quote von 93 Prozent ergibt.

113 Kilometer

und 78 Meter sind die Spieler des FC Basel gestern zusammengerechnet gelaufen. Das sind immerhin 2,377 Kilometer mehr als der Gegner aus Moskau laufen mochte. Damit konnten die Basler ihren Durchschnitt übertreffen. Dieser beträgt nach drei Spielen gegen Manchester United, Benfica Lissabon und Moskau 112,897 Kilometer.

46 Pässe

hat Eder Balanta in den 93 Minuten gespielt. Der Kolumbianer hat somit am meisten Pässe aller 14 Basler verteilt. Direkt hinter ihm kommt der bereits erwähnte Xhaka mit 43 Pässen. An niemanden hat Balanta übrigens so viele Pässe gespielt wie an den albanischen Nationalspieler: insgesamt 11. Ebenfalls interessant : Goalie Tomas Vaclik weist mit 39 Zuspielen die drittmeisten der Basler auf. Davon kamen aber nur 22 an.

5 Fouls

hat Mohamed Elyounoussi im Spiel gegen ZSKA begangen – die meisten aller Basler Spieler, die gemeinsam 20 Fouls tätigten. Auch bei den Moskauern übertrifft niemand den Wert des Norwegers. Opfer eines Fouls wurde Elyounoussi nur zweimal – so oft wie Renato Steffen und Taulant Xhaka. Letzterer, sonst bekannt für seine Tacklings, hat nicht ein einziges Mal gefoult. (CFE)