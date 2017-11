Braucht Roger Federers sensationelles Comeback-Jahr noch eine Krönung? Grundsätzlich nicht. Der Schweizer ist aber an der Gala der besten acht Tennisspieler des Jahres klarer Favorit. Er macht am Ende des Jahres trotz seiner 36 Jahre den frischesten Eindruck. Er spielt in der Halle immer gut, am ehemals Masters genannten Event ist er mit sechs Titeln Rekordhalter und London ist der Ort, an dem er in seiner Karriere am meisten gewonnen hat: achtmal in Wimbledon, zweimal in der O2-Arena.

Für die ATP ist es ein Segen, dass Federer nochmals zu alter Stärke zurückgefunden hat. Ausser ihm ist von den "Big 5" in London nämlich nur noch Rafael Nadal dabei - und um den Spanier ranken sich nach seinem Verzicht auf die Swiss Indoors und der Aufgabe letzte Woche in Paris-Bercy wegen Knieproblemen einige Fragezeichen. Ist Nadal fit, wäre ein Traumfinal zwischen den beiden Spielern, die in diesem Jahr je zwei der vier Grand-Slam-Turniere gewonnen haben, logisch.

Zverev unter Zugzwang

Den restlichen Teilnehmern fehlt der Glamour-Faktor, die Konstanz, die spielerische Klasse oder die Power. Am ehesten scheint Alexander Zverev, der in Federers Vorrunden-Gruppe figuriert, zu einer Überraschung in der Lage. Der 20-jährige Deutsche ist mit den Siegen an den Masters-1000-Turnieren in Rom und Montreal (gegen Federer) der Aufsteiger des Jahres. Allerdings ist er den Beweis (noch) schuldig geblieben, ein Mann für die ganz grossen Gelegenheiten zu sein. Bei den Grand-Slam-Events ist ein Achtelfinal in Wimbledon die enttäuschende Bestmarke. Eigentlich müsste sein Power-Tennis für die Bedingungen in der Halle wie geschaffen sein. Seit dem Finalsieg gegen Federer im August in Montreal gewann der Sohn des ehemaligen sowjetischen Tennisprofis Alexander Zverev senior allerdings gerade mal acht Partien - ein Top-20-Spieler gehörte nicht zu seinen "Opfern".

Gegen seine weiteren Vorrundengegner hat Federer eine hervorragende Bilanz. Als erstes trifft er am Sonntagnachmittag auf Jack Sock, der sich als erster Amerikaner seit Andy Roddick vor sieben Jahren für die ATP Finals qualifizierte. Der aufschlagstarke Sock legte einen eindrücklichen Schlussspurt mit dem Sieg in Bercy hin. Der 25-Jährige aus Nebraska hat in drei Spielen gegen Federer aber noch keinen Satz gewonnen.

Marin Cilic hatte seine Sternstunde 2014 mit dem Triumph am US Open, als er im Halbfinal Roger Federer nach allen Regeln der Kunst deklassierte. Der 1,98 m grosse Kroate konnte diesen Exploit aber nie bestätigen. Er etablierte sich dank seiner Konstanz zwar in den Top Ten und ist zum dritten Mal an den ATP Finals dabei, in Duellen mit den Topcracks ist er aber meist chancenlos. Gegen Federer hat er ausser der Galavorstellung am US Open sämtliche sieben Partien verloren, unter anderen dieses Jahr im Wimbledon-Final. Auch seine Bilanz in London mit einem Sieg und fünf Niederlagen spricht gegen eine Überraschung.

Dennoch scheint Nadal eher die einfachere Gruppe erwischt zu haben. Er trifft auf den Debütanten Grigor Dimitrov, den Fast-Debütanten David Goffin (er kam letztes Jahr als Ersatzmann zu einem Einsatz) und den Österreicher Dominic Thiem, der seit seinem Erfolg im Juni am French Open gegen Novak Djokovic auf eine Halbfinal-Qualifikation oder einen Sieg gegen einen Top-20-Spieler wartet. Einem Nadal in Vollbesitz seiner Kräfte dürfte keiner der drei gefährlich werden können, auch wenn die Nummer 1 der Welt an den ATP Finals nur selten überzeugen konnte (nur zwei Final-Teilnahmen). Es ist der einzige Titel von Bedeutung, der in seinem eindrücklichen Palmarès fehlt.

Ohne den fünffachen Champion Novak Djokovic, Titelverteidiger Andy Murray und den zweifachen Halbfinalisten Stan Wawrinka stehen die Chancen günstig wie selten, diese Lücke zu schliessen - wenn da nicht ein Roger Federer in Glanzform und das lädierte Knie wären.