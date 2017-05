Die ATP gab bekannt, dass sie den 2018 auslaufenden Vertrag mit der O2 Arena bis 2020 verlängert hat.

Die ATP-Finals, das frühere Masters, finden seit 2009 in London statt. Roger Federer ist mit sechs Titeln (je zweimal in Houston, Schanghai und London) Rekordsieger. In diesem Jahr findet das Jahresend-Turnier vom 12. bis 19. November statt.